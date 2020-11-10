Деспотович из-за травмы пропустит матч сборной Сербии против России

Нападающий «Рубина» Джордже Деспотович пропустит ноябрьские матчи сборной Сербии из-за травмы. Об этом сообщает пресс-служба казанского клуба.

Деспотович не стал уезжать в расположение национальной команды, оставшись в клубе для восстановления от повреждения.

Ранее нападающий «Рубина» пропустил матчи в Кубке России против «СКА-Хабаровск» (0:1) и чемпионате страны с «Химками» (0:2).

Напомним, что сборной Сербии в ноябре предстоит провести домашний матч с командой России в рамках Лиги наций. В первом круге россияне одолели своего соперника со счетом 3:1.