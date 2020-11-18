Казанское ПАТП №4 о долгом ожидании автобуса №6: «Негативно влияет эпидемиологическая ситуация»

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И.о. замдиректора по эксплуатации МУП «ПАТП №4» Рафаэль Шигапов прокомментировал «Реальному времени» жалобы пассажиров автобуса №6 на долгое ожидание транспорта. По его словам, причиной задержки транспорта стал технический сход, «сейчас все в штатном режиме».

Шигапов обратил внимание, что «негативно на выход автобусов влияет прежде всего эпидемиологическая ситуация». Он отметил, что многие кондукторы и водители находятся на больничном и на предприятии существует нехватка сотрудников, несмотря на постоянный набор.

«Конечно, на интервал движения влияют и внештатные ситуации — технические сходы, дорожные заторы, ДТП. В случае схода автобуса резервный автобус начинает работу с конечной остановки, в связи с этим увеличивается интервал», — отметили в МУП «ПАТП №4».

«Мы понимаем важность перевозки пассажиров из отдаленных поселков и районов города, где альтернативных маршрутов мало или нет совсем», — добавил Шигапов относительно ситуации с автобусом шестого маршрута.

Напомним, что в соцсетях пассажиры автобуса №6 пожаловались на то, что в 7 утра ждали автобус 30 минут. Все люди в транспортное средство не поместились, а остальные ехали «битком».