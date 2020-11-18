МЧС Татарстана предупредило о тумане на территории республики

Фото: МЧС РТ

ГУ МЧС РФ по Татарстану предупредило об ухудшении погодных условий.

Согласно прогнозу ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды РТ», с 18.00 18 ноября до 18.00 19 ноября на территории республики и в Казани местами ожидается туман.



Фото: realnoevremya.ru

Утром и днем прогнозируется юго-западный ветер порывами от 15 до 17 м/с.

Сегодня утром из-за тумана в аэропорту Казани из-за погодных условий задержали прилет и вылет нескольких рейсов.

