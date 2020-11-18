В казанском аэропорту из-за погодных условий задерживаются рейсы
В аэропорту Казани из-за погодных условий задерживается прилет и вылет нескольких рейсов.
Судя по данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задержаны рейсы в Анталью, Санкт-Петербург, Ташкент, Москву. Задерживается прибытие рейсов в столицу Татарстана из Антальи, Москвы и Томска.
Вчера МЧС Татарстана предупредило о тумане на территории республики.ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым