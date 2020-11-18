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В казанском аэропорту из-за погодных условий задерживаются рейсы

11:10, 18.11.2020
В казанском аэропорту из-за погодных условий задерживаются рейсы
Фото: realnoevremya.ru

В аэропорту Казани из-за погодных условий задерживается прилет и вылет нескольких рейсов.

Судя по данным онлайн-табло аэропорта, сейчас задержаны рейсы в Анталью, Санкт-Петербург, Ташкент, Москву. Задерживается прибытие рейсов в столицу Татарстана из Антальи, Москвы и Томска.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера МЧС Татарстана предупредило о тумане на территории республики.

ОбществоБизнесТранспорт Татарстан
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