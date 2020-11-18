Ак Барс Банк и «Лига студентов РТ» запустили карту LIGAclub

Банк запустил карту для студентов с уникальным дизайном для LIGAclub. Она позволит сэкономить и продемонстрирует принадлежность к эксклюзивному клубу студентов.



Новая карта будет частью многофункционального цифрового продукта, который включает мобильное приложение с возможностью общения и развития.



В чем ценность нового цифрового продукта для студентов клуба, рассказал Руфат Киямов, президент «Лиги студентов РТ»:

«Приложение станет единой платформой для коммуникации всех студентов лиги и построения собственных рейтингов достижений. Это поможет нам увидеть активных студентов и найти новые кадры для участия в социально значимых проектах».

«Молодежь любит быть в центре внимания, выражать свою индивидуальность. И здорово, что у них появилась возможность сделать это с уникальной банковской картой LIGAclub. У членов эксклюзивного студенческого клуба LIGAclub есть собственная символика, бренд одежды и программа социального и профессионального роста. А теперь к этому набору привилегий добавилась собственная карта с кешбэком 5% на развлечения, фастфуд и проезд на общественном транспорте со встроенным проездным», — поделился Денис Лакомов, директор по развитию партнерских проектов розничного бизнеса Ак Барс Банка.



Дополнительный приятный бонус — скидка до 30% у партнеров программы.



Благодаря такому сотрудничеству студент почувствует себя частью большого сообщества и откроет для себя новые возможности и финансовые выгоды.

АК БАРС БАНК (ПАО)

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