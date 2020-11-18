Банк Казани закупил индивидуальные средства защиты для врачей РКБ

Банк Казани закупил для нужд РКБ 350 комплектов многоразовой защитной одежды для медицинского персонала.

По словам председателя правления банка Олега Бачурина, это лишь малая часть того, что они, как граждане, могут сделать.



— Мы знаем, что сейчас любая помощь будет не лишней. Работа врачей бесценна, как и их жизни. Они сейчас на передовой. И мы надеемся, что наш скромный вклад защитит их и поможет. Ведь наша общая задача — всеми силами избежать распространения новой коронавирусной инфекции, — говорит Олег Бачурин.

Многоразовые комплекты защиты будут использованы для обеспечения эпидемиологической безопасности персонала и пациентов временных инфекционных подразделений для лечения и приема пациентов с острыми респираторными вирусными инфекциями.

— Мы принимаем любую помощь от благотворителей и волонтеров и благодарим каждого за вклад в борьбу с распространением коронавирусной инфекции. Поэтому костюмы, кровати и дезинфекторы, закупленные для нас, — очень своевременная помощь! Спасибо большое за поддержку в это непростое для всех время, — подчеркнул директор ГАУЗ «РКБ МЗ РТ» Станислав Мягков.

Уже в ближайшее время для акушерского отделения РКБ для комфортного пребывания беременных с коронавирусной инфекцией будут приобретены за счет Банка Казани еще 10 многофункциональных кроватей «Армед» и 37 рециркуляторов воздуха «Армед-2».

Партнерский материал