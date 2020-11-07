В Татарстане экс-полицейский предлагал за 850 тысяч рублей решить вопрос с привлечением к ответственности

В Татарстане 29-летний экс-сотрудник полиции обвиняется в покушении на мошенничество (ч. 3 ст. 30 ч. 3 ст. 159 УК РФ). Прокуратура РТ утвердила обвинительное заключение по делу.

После увольнения из МВД в августе 2020 года мужчина предложил местному жителю за деньги решить вопрос с привлечением к уголовной ответственности одного из его родственников, сообщает пресс-служба прокуратуры РТ. Выполнять обещание бывший полицейский не планировал.

Мужчину задержали в момент получения части взятки (350 тысяч из общей суммы в 850 тыс. рублей).

Фото: realnoevremya.ru

Дело будет передано в в Авиастроительный суд Казани для рассмотрения по существу.

В начале ноября «Реальное время» рассказывало о суде над экс-начальником отдела полиции №9 Алексеем Ершовым. По данным источников, общий размер взяток, в которых его подозревают, более 25 млн рублей.

