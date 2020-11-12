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Прокуратура Казани проводит проверку после видео с публичным унижением пятиклассника

13:47, 12.11.2020 1
Прокуратура Казани проводит проверку после видео с публичным унижением пятиклассника
Фото: realnoevremya.ru

Прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку после появления в соцсетях видео, на кадрах которого ученица облила водой одноклассника в присутствии педагога. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.

Ведомство даст действиям учеников правовую оценку и проверит безопасность образовательного учреждения. В том случае, если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, поднимется вопрос об ответственности виновных.

Фото: скриншот

Напомним, в Казани в школе №12 мать ученицы 5-го класса публично унизила одноклассника своей дочери.

Происшествия Татарстан
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