Прокуратура Казани проводит проверку после видео с публичным унижением пятиклассника

Прокуратура Вахитовского района Казани проводит проверку после появления в соцсетях видео, на кадрах которого ученица облила водой одноклассника в присутствии педагога. Об этом сообщает прокуратура Татарстана.



Ведомство даст действиям учеников правовую оценку и проверит безопасность образовательного учреждения. В том случае, если выявят нарушения, будут приняты меры прокурорского реагирования, поднимется вопрос об ответственности виновных.

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Напомним, в Казани в школе №12 мать ученицы 5-го класса публично унизила одноклассника своей дочери.

