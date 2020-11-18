«Яндекс» назвал самое популярное блюдо, которое заказывают в Казани

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«Яндекс» подготовил аналитику по самым популярным блюдам, заказываемым в «Яндекс.Еде» в июле — сентябре 2020 года. Наиболее характерными для Казани стали спринг-роллы.

Это блюдо в столице Татарстана заказывали намного чаще, чем в среднем по другим городам. Еще одной интересной особенностью стал выбор каши: в большинстве городов клиенты отдают предпочтение овсянке, но в Казани самой популярной стала рисовая.

Блины в Казани чаще всего заказывают со сметаной, а наиболее популярный суп — «Том Ям».

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Исследование показало, что в столице РТ довольно высокие цены, но все же не максимально. Так медианная стоимость салата «Цезарь» в Казани — 230 рублей, ролла «Филадельфия» — 270 рублей, пиццы «Пепперони» — 439 рублей, а борща — 121 рубль.



В целом по стране чаще всего заказывают бургеры, картошку фри и супы (борщ, «Том Ям», «Фо»).