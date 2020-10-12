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Студенты КФУ сняли скандальный ролик «Я не боюсь говорить...»

15:51, 12.10.2020
Студенты КФУ сняли скандальный ролик «Я не боюсь говорить...»
Фото: realnoevremya.ru

Студенты института социально-философских наук и массовых коммуникаций КФУ опубликовали ролик «Я не боюсь говорить...», в котором поделились своими опасениями по поводу общественных проблем.

Сегодня университетский интернет-журнал «Ветер» сообщил о том, что авторов оппозиционного ролика вызвали на беседу к проректору по социальной и воспитательной работе Арифу Межведилову. В департаменте по информационной политике КФУ «Реальному времени» рассказали, что ролик создали студенты в рамках подготовки к творческому фестивалю. Его авторы разместили видео в социальных сетях в частном порядке.

Информация о том, что студентов вызвали «на разговор» после публикации ролика — не соответствует действительности. Для отчисления принявших участие в съемках студентов оснований нет.

ОбществоВластьОбразование Татарстан
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