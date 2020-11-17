Сегодня исполнилось семь лет со дня падения Boeing 737-500 в аэропорту Казани

Фото: архив

Сегодня исполнилось семь лет со дня авиакатастрофы в аэропорту «Казань». 17 ноября 2013 года падение самолета Boeing 737-500 авиакомпании «Татарстан» унесло жизни 50 человек — 44 пассажиров и шести членов экипажа.

Самолет, следовавший по маршруту Москва — Казань, потерпел крушение при заходе на посадку. Погибли все находившиеся на его борту люди.

Фото: архив пресс-службы президента РТ

Уголовное дело о рухнувшем под Казанью «Боинге» прекращено за сроком давности. Гособвинитель против прекращения не возражал, в отличие от присутствующих в зале потерпевших. Однако никто из них так и не подал апелляционную жалобу, и решение вступило в силу.

