В Казани молодой парень ограбил ювелирный магазин

Накануне поздно вечером в Приволжском районе Казани мужчина ограбил ювелирный магазин на улице Рихарде Зорге. Об этом рассказали в пресс-службе Росгвардии.

Один из посетителей заинтересовался золотыми кольцами на витрине и попросил извлечь их из-под стекла для примерки. Когда украшения оказались у него в руках, он выбежал с ними на улицу.

Сообщение об ограблении получил наряд городского управления вневедомственной охраны Росгвардии, патрулирующий закрепленный микрорайон. Росгвардейцы посмотрели записи с камер видеонаблюдения и составили ориентировку с приметами подозреваемого. Первым делом они направились в ближайший ломбард. Выяснилось, что похожий мужчина приходил к ним и, предъявив паспорт, сдал в залог два кольца.

Росгвардейцы отправились к месту проживания предполагаемого грабителя, им оказался 20-летний казанец. Его задержали в поселке Борисково и передали полиции для дальнейшего разбирательства. В ограблении он признался. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Грабеж».



Ранее в поселке Васильево неизвестный ограбил отделение банка.

