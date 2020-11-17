В АТП Татарстана отчитались об итогах проверки случая с девочкой, которую высадили из автобуса

В Ассоциации автотранспортных предприятий отчитались об итогах проверки после жалобы в соцсетях о том, что кондуктор высадила 10-летнюю школьницу из-за неактивированной транспортной карты.

Как рассказал председатель Ассоциации АТП РТ Сергей Темляков, через номер транспортной карты было установлено, к какому валидатору на маршруте прикладывали данную транспортную карту, таким образом установили кондуктора.

Фото: kzn.ru

На первой встрече сотрудники МУП «ПАТП №2» попросили опознать кондуктора по фотографии. При этом перевозчик специально добавил фотографии кондукторов других маршрутов. Ребенок выбрал три фотографии. Первое фото — кондуктор в этот день не работала. Второе фото — кондуктор работала на другом маршруте. Третье фото — согласно системе ГЛОНАСС, кондуктор находилась в автобусе на другой остановке.

«16 ноября при отце состоялась встреча ребенка и кондуктора (был установлен сотрудник). Девочка не узнала кондуктора. Возникает вопрос, если кондуктор высадил ее из автобуса, разве можно забыть, как она выглядит?» — рассуждает Темляков.

В итоге проверки девочка пояснила, что кондуктор ей сказала о том, что карточка неактивна, с такой карточкой передвигаться на автобусе нельзя. Специально кондуктор ребенка не высаживала, заявили в АТП РТ.



Напомним, ранее сообщалось, что девочку высадили из автобуса из-за неактивированной транспортной карты.

