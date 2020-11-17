США и Франция ожидают прояснения роли Турции в Карабахском конфликте

США и Франция ожидают прояснения параметров соглашения по ситуации в Нагорном Карабахе, а еще подробностей по роли Турции в этом вопросе. Об этом сообщил представитель американского Госдепартамента по итогам встречи госсекретаря Майка Помпео с министром иностранных дел Франции Жан-Ивом Ле Дрианом.



«Мы признаем, что остается много вопросов, которые русские должны прояснить, такие как параметры соглашения, включая роль Турции», — приводит его слова RT.

Фото: realnoevremya.ru (архивное фото)

Ранее Минобороны России рассказало о ситуации в Нагорном Карабахе. По всей линии соприкосновения соблюдается режим прекращения огня, стороны продолжают обмен телами погибших.