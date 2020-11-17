Ушел из жизни заслуженный тренер России по греко-римской борьбе Хафиз Тимашев

После продолжительной болезни скончался заслуженный тренер России, мастер спорта СССР международного класса по греко-римской борьбе Хафиз Тимашев. Об этом сообщает пресс-служба Федерации спортивной борьбы Республики Татарстан.

В августе Тимашеву исполнилось 73 года.

«Федерация спортивной борьбы Республики Татарстан выражает свои глубокие соболезнования родным и близким Хафиза Шайхулловича. Память о нем навсегда сохранится в наших сердцах», — говорится в сообщении федерации.

Тимашев становился чемпионом СССР и бронзовым призером международного турнира на призы И. Поддубного.

За свою тренерскую работу Хафиз Шайхуллович воспитал более 20 мастеров спорта СССР и России.

Напомним, ранее скончался заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Игорь Москвин.