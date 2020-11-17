Эксперты назвали лучшие вакансии ноября в Казани

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Аналитики сервиса по поиску работы Superjob определили топ-5 вакансий ноября в Казани. По этим пяти позициям работодатели обещают наибольшую зарплату.



На первом месте должность DevOps Engineer, где предполагаемая зарплата составила 185 тыс. рублей. На втором и третьем местах соответственно вакансии программиста «1С» и консультанта по внедрению «1С»:ERP, где обещают платить не менее 100 тыс. рублей.

На четвертом месте должность шеф-повара, которому предлагают зарплату в 60 тыс. рублей. Замыкает топ-5 самых оплачиваемых профессий ноября в Казани вакансия руководителя группы клиентского опыта и обслуживания с оплатой работы в 52 тыс. рублей.

Фото: realnoevremya.ru / Ринат Назметдинов

Напомним, что по версии сервиса SuperJob Казань вошла в топ-3 городов с наилучшими карьерными возможностями. В рейтинге за 2020 год столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

