Казань вошла в тройку лучших городов для карьеры

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Казань обогнала Тюмень и вошла в топ-3 городов с наилучшими карьерными возможностями. В рейтинге за 2020 год столица Татарстана уступает только Москве и Санкт-Петербургу.

Согласно опросу сервиса SuperJob, 54% респондентов из Казани считают свой город лучшим для карьеры. Не согласны с этим 23% опрошенных, еще столько же затруднились ответить.

По сравнению с 2018 годом доля уверенных в карьерной привлекательности столицы РТ уменьшилась на 1 п.п.

Челны заняли 19-ое место. В автограде только 35% жителей считают свой город подходящим для реализации карьерных амбиций. Не видят вариантов профессионального роста 37%, затруднились ответить 28%.

Исследование проводилось в 37 городах России с численностью населения свыше 500 тысяч человек.