Школа 21 на конференции TCI — 2020

На минувшей неделе в рамках молодежной программы виртуальной конференции кластеров — TCI GlobalConference, более трех сотен школьников из Республики Татарстан познакомились с методологией и особенностями обучения в Школе 21.

TCI Global Conference — ежегодная Глобальная конференция, проводимая с 1998 года в городах и регионах, широко известных успехами в построении стратегий развития инноваций и сильных кластеров. Конференции TCI собирают экспертов, лидеров отрасли и выдающихся спикеров со всех континентов. Конференция является самым крупным международным мероприятием в области региональной конкурентоспособности. В рамках молодежной программы конференции участники узнали, какие профессии будут востребованы через 10 и 30 лет, сравнили работу на себя, частную и государственную компании, а также узнали, как молодежь может участвовать в решении глобальных проблем.

Молодежная программа конференции является заключительным этапом проекта «Создаем будущее вместе», реализуемого ассоциацией «ИННОКАМ» при поддержке Фонда содействия инновациям. Мероприятие позволило привлечь внимание школьников к научной, технической и предпринимательской деятельности, к ИТ-сфере и развитию их творческой активности.

В рамках круглого стола «Начинай смолоду. Возможности развития личности и продвижения молодежных проектов» с участием представителей регионального центра «Сириус», программы «Алгарыш» и Школы 21 школьники узнали технологии и метод обучения в Школе 21: «равный равному», где участники попеременно выступают и в роли учителя, и в роли ученика.

«Было интересно выступить с рассказом о возможностях раскрыть свой потенциал, которые предоставляет Школа 21, перед одними из самых талантливых школьников. Рассказал о текущем наборе в Школу 21. Совершенно однозначно, Школа 21 — это часть того будущего, которое мы создаем вместе для этих ребят. Отрадно заметить, что у участников круглого стола рассказ о Школе 21 вызвал живой интерес, и обсуждение продлилось чуть дольше запланированного», — поделился Айрат Хасьянов, руководитель филиала АНО «Школа 21».

До 1 декабря открыт прием заявок для участия в зимних отборочных интенсивах в Казани. Оставить заявку можно на сайте 21-school.ru. Стать участником основного обучения может любой человек в возрасте от 18 лет, успешно прошедший отборочные этапы.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»