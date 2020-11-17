Дефицит бюджета Татарстана на 2021 год увеличится на 4 млрд рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Дефицит республиканского бюджета на 2021 год увеличится на 4 млрд рублей — до 7,031 млрд рублей. За изменение параметров бюджета сегодня проголосовали депутаты комитета по бюджету и финансам Госсовета РТ.

Внесение поправок связано с включением в бюджет федеральных субсидий на 46,9 млрд рублей, что привело к перераспределению расходов. Кроме того, расходы увеличились в связи с увеличением МРОТ, которое потребовало дополнительных расходов на 1,8 млрд рублей. На 1 млрд увеличиваются расходы на выплату социальных субсидий.

В итоге доходная часть выросла до 274,6 млрд рублей, а расходная часть — 281,6 млрд, дефицит -7,031 млрд рублей.

Ранее сообщалось, что за 10 месяцев 2020 года бюджет Татарстана недосчитался уже 42 млрд рублей.

