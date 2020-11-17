Евросоюз профинансирует участников протестов и акций в Белоруссии

Евросоюз намерен выделить на помощь активистам и участникам массовых протестных акций в Белоруссии 24 млн евро. Об этом сообщает RT со ссылкой на соответствующий документ Еврокомиссии.

Помощь ЕС осуществляется по программе мероприятий «EU4Belarus: Солидарность с народом Белоруссии». Поддержка затронет СМИ, журналистов и блогеров, чтобы они продолжали освещать все происходящее в республике.

Студентам Белоруссии планируют помощь с получением образования в вузах Европы, а для молодых белорусских специалистов разработать «схемы мобильности». Средства направлены и на борьбу с распространением COVID-19.

Фото: wikimedia.org

Цель помощи Евросоюза: приобщить все большее количество жителей Белоруссии к «сообществу, выступающему за демократию»,и обеспечить эффективные меры для борьбы за нее.

Несколькими днями ранее стало известно, что Евросоюз хочет подготовить против Белоруссии новые санкции после гибели одного из участников протестов — Романа Бондаренко.

