Казанский суд сократил ущерб по делу КПК «Рост» до 1 млрд рублей

Фото: "Реальное время"

В Казани обжалован приговор Вахитовского райсуда по делу КПК «Рост». Его отмены просит адвокат экс-директора и учредителя КПК Натальи Макаровой, которую суд признал виновной в участии в преступном сообществе, мошенничестве с деньгами вкладчиков «Роста» и легализации части этих средств.



Напомним, 13 ноября семь подсудимых по данному делу получили реальные сроки лишения свободы от 9,5 до 13,5 года. Экс-капитана футбольного клуба «Рубин» и бизнесмена Сергея Харламова признали мошенником и наказали 12 годами колонии общего режима.

Изучив мотивировочную часть приговора, «Реальное время» выяснило — в ходе судебного следствия установленный ущерб пайщиков КПК «Рост» и ИФК «Земля» сократился в полтора раза — с 1,5 до 1 млрд рублей. Потому что суд вычел из сумм, которых лишились потерпевшие, полученные ими же проценты по вкладам.

Также внимание суда привлекли неэффективные сделки и размер гонорара актера Сергея Роста. Подробности — в материале «Реального времени».