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Конституционный суд Татарстана и других регионов России упразднят к 2023 году

08:51, 17.11.2020 1
Конституционный суд Татарстана и других регионов России упразднят к 2023 году
Фото: pixabay.com

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, в том числе конституционный суд Татарстана, упразднят до 1 января 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей.

Президент России Владимир Путин внес законопроекты в нижнюю палату, предполагающие досрочное прекращение полномочий судьи при утрате им гражданства России или совершения порочащего честь поступка. Ряд поправок рассмотрят на заседании 18 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Со дня вступления закона конституционные суды РФ не будут принимать новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления закона в силу, должно быть завершено, по ним должны быть приняты решения.

После вступления закона в силу не будут назначаться новые судьи, бывшие судьи сохранят все социальные гарантии.

Регионы получат право на создание конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах субъектов.

Отметим, что Конституционный суд есть в том числе в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о Конституционном суде России, при котором судьям Конституционного суда запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказывать свою позицию по делам, которые могут стать предметом его рассмотрения.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 ноя
    Не долго радовались вновь назначенные судьи. Теперь придется искать новое место. Времени предостаточно. Может вернутся каждый в свою обитель: в кресло уполномоченного, в кресло зама, в кресло председателя. Кресла заняты? Выгнать занявших в зашей. Уважаемые люди вернулись.
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