Конституционный суд Татарстана и других регионов России упразднят к 2023 году
Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, в том числе конституционный суд Татарстана, упразднят до 1 января 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей.
Президент России Владимир Путин внес законопроекты в нижнюю палату, предполагающие досрочное прекращение полномочий судьи при утрате им гражданства России или совершения порочащего честь поступка. Ряд поправок рассмотрят на заседании 18 ноября.
Со дня вступления закона конституционные суды РФ не будут принимать новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления закона в силу, должно быть завершено, по ним должны быть приняты решения.
После вступления закона в силу не будут назначаться новые судьи, бывшие судьи сохранят все социальные гарантии.
Регионы получат право на создание конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах субъектов.
Отметим, что Конституционный суд есть в том числе в Татарстане.
Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о Конституционном суде России, при котором судьям Конституционного суда запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказывать свою позицию по делам, которые могут стать предметом его рассмотрения.ОбществоВласть Татарстан
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