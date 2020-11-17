Конституционный суд Татарстана и других регионов России упразднят к 2023 году

Конституционные (уставные) суды субъектов РФ, в том числе конституционный суд Татарстана, упразднят до 1 января 2023 года. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на поправки к проекту об основаниях досрочного прекращения полномочий судей.



Президент России Владимир Путин внес законопроекты в нижнюю палату, предполагающие досрочное прекращение полномочий судьи при утрате им гражданства России или совершения порочащего честь поступка. Ряд поправок рассмотрят на заседании 18 ноября.

Фото: realnoevremya.ru

Со дня вступления закона конституционные суды РФ не будут принимать новые дела к производству. Рассмотрение дел, принятых к производству до дня вступления закона в силу, должно быть завершено, по ним должны быть приняты решения.

После вступления закона в силу не будут назначаться новые судьи, бывшие судьи сохранят все социальные гарантии.

Регионы получат право на создание конституционных советов, действующих при законодательных (представительных) органах субъектов.

Отметим, что Конституционный суд есть в том числе в Татарстане.

Ранее сообщалось, что Путин подписал закон о Конституционном суде России, при котором судьям Конституционного суда запрещается критиковать в СМИ и интернете решения КС и высказывать свою позицию по делам, которые могут стать предметом его рассмотрения.