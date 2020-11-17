За десять месяцев 2020 года в Татарстане обрели семью 498 детей-сирот

За десять месяцев 2020 года в Татарстане обрели семью 498 детей-сирот. Такие данные озвучила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

76 детей были переданы в приемные семьи, 381 — под опеку. 4-го ребенка усыновили или удочерили.

С 2011 года Минобрнауки республики участвует в проекте «Видеопаспорт», благодаря которому уже 355 детей обрели семью. За годы сотрудничества был сняты 491 ролик.

Ранее в шоу Собчак рассказали о восьмилетней модели из Татарстана, которая помогает сиротам.

