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За десять месяцев 2020 года в Татарстане обрели семью 498 детей-сирот

04:23, 17.11.2020

За десять месяцев 2020 года в Татарстане обрели семью 498 детей-сирот. Такие данные озвучила заместитель министра образования и науки республики Алсу Асадуллина на заседании Комитета Госсовета РТ по социальной политике.

76 детей были переданы в приемные семьи, 381 — под опеку. 4-го ребенка усыновили или удочерили.

С 2011 года Минобрнауки республики участвует в проекте «Видеопаспорт», благодаря которому уже 355 детей обрели семью. За годы сотрудничества был сняты 491 ролик.

Ранее в шоу Собчак рассказали о восьмилетней модели из Татарстана, которая помогает сиротам.

Общество Татарстан
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