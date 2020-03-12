В шоу Собчак рассказали об восьмилетней модели из Татарстана

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8-летняя модель из Татарстана, дизайнер и самый юный посол в истории благотворительности Зоя Кукушкина стала героем программы Ксении Собчак «Док Ток» на Первом канале. Она была посвящена тому, как дети-блогеры становятся миллионерами.

Напомним, девочка жила в детском доме в Кемеровской области. Ее удочерила семья из Татарстана. Ребенка заметил в магазине модельный скаут и предложил сотрудничество. Заработанный деньги девочка направляет на съемку видеоанкет детей-сирот, надеясь, что это может помочь будущим родителям заметить своего малыша.

Кукушкина приехала на передачу со своей приемной матерью.