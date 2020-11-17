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Татарстан попал в лидеры по продолжительности здоровой жизни

02:28, 17.11.2020
Татарстан попал в лидеры по продолжительности здоровой жизни
Фото: realnoevremya.ru

Татарстан попал в список регионов с самой высокой прогнозируемой средней продолжительности жизни.

Как сообщает Znak.com со ссылкой на минтруд РФ, ожидаемая продолжительность здоровой жизни татарстанцев составила 66,9 лет. Выше показатель оказался только у дагестанцев — 68,2 года, третье место в рейтинге заняла Чечня — 66,4 года.

Фото: pikist.com

В среднем, продолжительность здоровой жизни в России составила 58,9 лет.

Ранее сообщалось, что среднюю продолжительность жизни в Казани планируют увеличить до 80 лет.

Общество Татарстан
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