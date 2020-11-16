«Салават Юлаев» в овертайме проиграл СКА, ведя по ходу матча 2:0
«Салават Юлаев» в гостях в овертайме проиграл питерскому СКА (2:3от) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Уфимская команда по ходу игры вела в счете 2:0, благодаря голам Маннинена и Сошникова. Однако дубль Бурдасова перевел матч в овертайм, где Ткачев принес победу СКА.
СКА (Санкт-Петербург) — «Салават Юлаев» (Уфа) - 3:2от (0:2, 1:0, 1:0, 1:0)
Голы:
0:1 — 10:31, Маннинен (Ларсен, Гранлунд);
0:2 — 15:42, Сошников (Кугрышев, Мухамадуллин, бол.);
1:2 — 26:18, Бурдасов (Ткачев);
2;2 — 49:17, Бурдасов (Морозов, Кузьменко);
3:2 — 60:14, Ткачев (Кемппайнен).
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