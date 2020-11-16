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«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист», Рейдеборн оформил шатаут

22:51, 16.11.2020
«Ак Барс» дома обыграл «Автомобилист», Рейдеборн оформил шатаут
Фото: ak-bars.ru

«Ак Барс» дома обыграл екатеринбургский «Автомобилист» (3:0) в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Казанцы повели 2:0 уже к середине первого периода, когда Михаил Глухов и Александр Бурмистров поразили ворота гостей. Третьего гола пришлось ждать до последней пятиминутки, до которого Артем Лукоянов успел подраться с защитником «Автомобилиста» Сергеем Зборовским.

Итоговый счет на табло установил Бурмистров, оформивший дубль голом из-за ворот.

Вратарь «Ак Барса» Адам Рейдеборн впервые в сезоне оставил свои ворота «сухими», отразив все 25 бросков соперника. Лучшим игроком матча в составе «барсов» был признан Бурмистров, которого наградили тюбетейкой.

Фото: vk.com/hcakbars

В следующей игре в рамках КХЛ «Ак Барс» встретится в Казани с нижегородским «Торпедо». Напомним, ранее казанцы обыграли соперника в Нижнем Новгороде со счетом 6:2.

«Ак Барс» — «Автомобилист» — 3:0 (2:0, 0:0, 1:0)
Голы:
1:0 — 07:42, Глухов (Лукоянов, Хенкель);
2:0 — 10:28, Бурмистров (Журавлев, Галиев);
3:0 — 56:17, Бурмистров (Фисенко, Воронков).

СпортХоккей
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