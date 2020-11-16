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В Татарстане может появиться мультимедийный музей истории казачества

02:23, 16.11.2020
В Татарстане может появиться мультимедийный музей истории казачества
Фото: blog.garbuzov-photo.ru

В Татарстане заинтересовались созданием мультимедийных казачьих музеев. Об этом сообщил руководитель «Мобильного мультимедийного музея истории казачества» в Ставрополе Игорь Кочубеев.

По его словам, поступил запрос от Татарстана, казаков Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Астраханского казачьего округа, Владикавказа, Оренбургского войска — Свердловской и Оренбургской области о создании мультимедийного музея истории казачества, передает ТАСС.

Ранее при строительстве дороги в Уфе нашли «клад».

Общество Татарстан
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