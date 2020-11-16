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Принявшие роды инспекторы ГИБДД Казани подарили маме детское автокресло

20:16, 16.11.2020
Принявшие роды инспекторы ГИБДД Казани подарили маме детское автокресло
Фото: 16.мвд.рф

Сотрудники ГИБДД, которые приняли у женщины роды на дороге, приехали на выписку мамы и ребенка из роддома. Они подарили им детское автокресло, рассказали в пресс-службе МВД по Татарстану.

Напомним, что случай произошел 11 ноября. К инспекторам обратился водитель автомобиля «Шкода», в машине которого находилась женщина со схватками. Лейтенант полиции Андрей Габишев и старшие лейтенанты полиции Айдар Нигматзянов и Роман Асхадуллин решили сопроводить роженицу до ближайшего медучреждения. Однако роды начались в дороге, инспекторам пришлось принять их в автомобиле.

Счастливая мама ребенка осталась благодарна сотрудникам ГИБДД за их действия в критической ситуации.

Общество Татарстан
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