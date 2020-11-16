В Госдуме отреагировали на предложение снизить барьер для прохождения в парламент

В Госдуме без энтузиазма отреагировали на предложение снизить проходной барьер на выборах с 5% до 3%. Член комитета нижней палаты по международным делам Антон Морозов увидел рациональное зерно в инициативе, но высказался весьма туманно,

«С точки зрения расширения этого представительства — конечно, оно должно быть. Но так, с бухты-барахты, получить широкую поддержку избирателей весьма затруднительно», — приводит слова депутата RT.

Фото: duma.gov.ru

При этом он признал, что расширить представительство политических сил в Госдуме стоит и эта идея заслуживает внимания.

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил снизить проходной барьер до 3%, чтобы в Госдуму могли избраться побольше партий.