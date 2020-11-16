Казанский блогер накормил бездомного в ресторане, из которого выгнали «нищебродов»

Казанский блогер решил отучить бездомного с улицы Баумана от алкоголя и повел его в ресторан. Автор видео решил угостить своего знакомого блюдами ресторана, директор которого уже попадал в скандал, выгнав оттуда посетителей и назвал их «нищебродами».

На этот раз персонал заведения дал гостям спокойно поесть, не предъявив им никаких претензий.

Сам «дядя Саша» заявил, что его «баба готовит в 10 раз лучше».

Напомним, в сентябре в Казани владелец ресторана выгнал двоих посетителей, назвав их «нищебродами» и предложив им отправляться в MacDonald’s. Позже бизнесмен принес извинения сети ресторанов быстрого питания.