Новости общества

22:02 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В ТЦ «Сувар Плаза» открыли молельную комнату для мусульман

21:54, 02.10.2020
В ТЦ «Сувар Плаза» открыли молельную комнату для мусульман
Фото: prav.tatar.ru

Казанские предприниматели добились открытия молельной комнаты в торговом центре «Сувар Плаза». Она появилась на третьем этаже возле Генконсульства Ирана.

Фото: dumrt.ru

Теперь ведутся переговоры об открытии молельной комнаты в ТЦ «Тандем», сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман России.

На мероприятии присутствовали председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат Аюпов, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин и президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Айдар Шагимарданов.

Общество Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также