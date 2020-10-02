В ТЦ «Сувар Плаза» открыли молельную комнату для мусульман
Казанские предприниматели добились открытия молельной комнаты в торговом центре «Сувар Плаза». Она появилась на третьем этаже возле Генконсульства Ирана.
Теперь ведутся переговоры об открытии молельной комнаты в ТЦ «Тандем», сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман России.
На мероприятии присутствовали председатель Совета аксакалов ДУМ РТ Айрат Аюпов, имам-мухтасиб Вахитовского и Приволжского районов Казани Юсуф Давлетшин и президент Ассоциации предпринимателей мусульман РФ Айдар Шагимарданов.Общество Татарстан
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