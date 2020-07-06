Племянник Путина стал главой антикоррупционной партии

Двоюродный племянник президента РФ Роман Путин избран председателем партии «Народ против коррупции». Он заявил, что первоочередными целями партии является участие в региональных выборах и прохождение в Госдуму.

«Планов очень много в самых различных сферах деятельности государства, абсолютно все отрасли. У нас, как вы заметили, очень активные члены партии. Буквально сегодня был озвучен одним из членов партии ряд мероприятий на 9 триллионов рублей сохранения бюджетных средств», — заявил новоиспеченный лидер партии.

Голосование было тайным, Романа Путина избрали на пятилетний срок, передает «РИА Новости». При этом племянник главы государства стал членом партии 21 июня.

Как отметили в руководстве, включение в состав партии «успешного предпринимателя, общественного и политического деятеля» придаст ей «новый импульс» в реализации антикоррупционной деятельности и социальных проектов.

Напомним, в 2018 году другой племянник Путина — Михаил Путин — вошел в состав совета директоров «Газпрома».