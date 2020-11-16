Кабмин Татарстана увеличит финансирование программы молодежной политики на 350 млн рублей

Кабмин Татарстана внес изменения в программу «Развитие молодежной политики в РТ на 2019—2025 годы». Финансирование программы выросло на 348,9 млн рублей.

В новом варианте документа общее финансирование за семь лет составит 24,8 млрд рублей.

Уже в следующем году на развитие молодежной политики власти РТ потратят не 2,799 млрд рублей, а 2,848 млрд рублей.

Среди целей программы такие показатели, как увеличение количества детей и молодежи, охваченных организованными формами отдыха, привлечение сельской молодежи к программам социального развития села, их участие в программах экономического развития, вовлечение молодых людей в госпрограммы поддержки талантливой молодежи и так далее.