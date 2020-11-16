Стала известна дата суда над экс-футболистом Широковым
Дело бывшего футболиста Романа Широкова, ударившего во время матча судью, рассмотрят уже на следующей неделе, сообщает «РБ-Спорт».
Рассмотрение пройдет в среду, 25 ноября, в Сокольническом мировом суде. Начало заседания запланировано на 9.30 утра.
Напомним, Широков стал участником конфликта во время матча любительских команд. Экс-футболист избил судью Данченкова прямо во время игры, добивая того ногами. На следующий день Широков принес извинения пострадавшему.
Чуть позже Данченков написал заявление в полицию, после чего было заведено уголовное дело.СпортФутболПроисшествия
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