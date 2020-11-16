В Москве в январе пройдет Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии»

В Москве с 14 по 16 января 2021 года в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ пройдет очередной Гайдаровский форум «Россия и мир после пандемии».

Эксперты обсудят темы, актуальные для России и для всего мира на фоне пандемии коронавируса и ее последствий.

Фото: ranepa.ru. На фото — Гайдаровский форум — 2020



«Кризис такого масштаба всегда несет в себе институциональные контуры будущего общества, закладывает основы экономических, политических и социальных процессов будущего. Именно это нам и предстоит обсудить», — отметил ректор РАНХиГС Владимир Мау.



Гайдаровский форум проводится в России с 2010 года. В мероприятии участвуют представители федеральных и региональных органов власти, ведущие российские и иностранные эксперты, передает пресс-служба вуза.



Организаторы форума — Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Институт экономической политики им. Е.Т. Гайдара и Ассоциация инновационных регионов России.