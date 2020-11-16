В Казани ущерб от экономических преступлений, совершенных в 2020 году, превысил 10 млрд рублей

В 2020 году в Казани полицейские зафиксировали 1 138 экономических преступлений, ущерб от которых составил более 10 млрд рублей, сообщил заместитель начальника полиции управления МВД России по Казани Валерий Саматошенков на «деловом понедельнике» в мэрии города.



Более трети экономических преступлений — 375 — случаи коррупционной направленности. Возросло количество должностных преступлений, их в этом году зафиксировано 233.

Фото: realnoevremya.ru Максим Платонов

Также полицейские выявили 86 случаев преступлений, связанных с бюджетными средствами. Меньше всего преступлений зарегистрировано в сфере ЖКХ (11) и в сфере, связанной с госзаказами (30).

В ходе расследования уголовных дел было возмещено около 3 млрд рублей, уточнил Саматошенков.

Полицейские в Казани раскрыли все совершенные в этом году убийства.