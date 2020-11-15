В Татарстане похолодает до -23 градусов, ночью в отдельных районах опустится туман

В Татарстане похолодает до -23 градусов. Предупреждение об ухудшении погодных условий разослали в МЧС Татарстана.

С 18 часов 16 ноября в до 18 часов 17-го ноября в Татарстане ожидается переменная облачность. Преимущественно будет без осадков, ветер южный, юго-западный 2-7 м/с. Ночью температура воздуха составит -11..-16 градусов, при прояснениях до -18..23 градусов.

Фото: 16.mchs.gov.ru

Днем температура воздуха не поднимется выше -6..-11 градусов.

Также ночью 16 ноября в отдельных районах опустится туман с видимостью 500 метров и менее. На дорогах гололедица.

