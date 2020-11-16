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В центре общественных процедур «Бизнес против коррупции» сменился директор

10:29, 16.11.2020

Исполнительным директором АНО ЦОП «Бизнес против коррупции» стал государственный советник III класса Айваз Закуанов. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.

Ранее пост занимала Мария Лукоянова.

Напомним, 1 октября прошло шестое заседание общественного совета «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».

Общество Татарстан
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