В центре общественных процедур «Бизнес против коррупции» сменился директор
Исполнительным директором АНО ЦОП «Бизнес против коррупции» стал государственный советник III класса Айваз Закуанов. Об этом сообщила пресс-служба уполномоченного по защите прав предпринимателей.
Ранее пост занимала Мария Лукоянова.
Напомним, 1 октября прошло шестое заседание общественного совета «Центра общественных процедур «Бизнес против коррупции».Общество Татарстан
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