Закуанов Айваз Рустамович

Общая информация

Родился 29 октября 1986 года в г. Альметьевск.

Образование

2010 г. — окончил Казанский госудерственный университет.

Трудовая деятельность

2011-2015 гг. — ведущий, главный специалист отдела приема и размещения АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».

2015-2018 гг. — помощник министра экологии и природных ресурсов РТ.

2018-2020 гг. — помощник министра экономики РТ.

С 2020 г. — исполнительный директор ЦОП «Бизнес против коррупции».

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2013 г.).

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