Список персон

Закуанов Айваз Рустамович

Общественные организации

Общая информация

Родился 29 октября 1986 года в г. Альметьевск.

Образование

2010 г. — окончил Казанский госудерственный университет.

Трудовая деятельность

2011-2015 гг. — ведущий, главный специалист отдела приема и размещения АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2015-2018 гг. — помощник министра экологии и природных ресурсов РТ.
2018-2020 гг. — помощник министра экономики РТ.

С 2020 г. — исполнительный директор ЦОП «Бизнес против коррупции».

Награды и звания

Награжден благодарственным письмом министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2013 г.).

Контакты

  • Регион: Татарстан
  • Город: Казань
  • Адрес: 420021, ул. Парижской Коммуны, 25/39, офис 7
  • Телефон: (843) 567-86-94
  • Сайт: http://www.nocorruption.biz/

Дата последнего обновления: 20.11.2020

Прикрепленные материалы


Если вы нашли ошибку, напишите нам