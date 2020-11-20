Закуанов Айваз Рустамович
Общая информация
Родился 29 октября 1986 года в г. Альметьевск.
Образование
2010 г. — окончил Казанский госудерственный университет.
Трудовая деятельность
2011-2015 гг. — ведущий, главный специалист отдела приема и размещения АНО «Исполнительная дирекция XXVII Всемирной летней универсиады 2013 года в г. Казани».
2015-2018 гг. — помощник министра экологии и природных ресурсов РТ.
2018-2020 гг. — помощник министра экономики РТ.
С 2020 г. — исполнительный директор ЦОП «Бизнес против коррупции».
Награды и звания
Награжден благодарственным письмом министерства по делам молодежи, спорту и туризму РТ (2013 г.).
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420021, ул. Парижской Коммуны, 25/39, офис 7
- Телефон: (843) 567-86-94
- Сайт: http://www.nocorruption.biz/
Дата последнего обновления: 20.11.2020