В Набережных Челнах выявили нарушение в соблюдении антиковидных мер тремя частными медучреждениями
В Набережных Челнах частные медучреждения «Бостон», «Здоровье плюс» и «Чистые сосуды» нарушили санитарно-эпидемиологические требования работы в условиях распространения COVID-19.
Организации не изменяли посетителям температуру на входе, сообщают «Челнинские Известия». Сотрудники Роспотребнадзора выявили в медучреждениях отсутствие журналов работы рециркулятора воздуха и нарушения в сортировке отходов их деятельности.
На организации составлены протоколы по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).
Неделей ранее в Набережных Челнах Роспотребнадзор завершил привлечение к административной ответственности за нарушение антиковидных мер компаний «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».
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