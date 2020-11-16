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В Набережных Челнах выявили нарушение в соблюдении антиковидных мер тремя частными медучреждениями

10:15, 16.11.2020 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Набережных Челнах выявили нарушение в соблюдении антиковидных мер тремя частными медучреждениями
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

В Набережных Челнах частные медучреждения «Бостон», «Здоровье плюс» и «Чистые сосуды» нарушили санитарно-эпидемиологические требования работы в условиях распространения COVID-19.

Организации не изменяли посетителям температуру на входе, сообщают «Челнинские Известия». Сотрудники Роспотребнадзора выявили в медучреждениях отсутствие журналов работы рециркулятора воздуха и нарушения в сортировке отходов их деятельности.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов (архив)

На организации составлены протоколы по ч. 2 статьи 6.3 КоАП РФ («Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения»).

Неделей ранее в Набережных Челнах Роспотребнадзор завершил привлечение к административной ответственности за нарушение антиковидных мер компаний «Строительные подъемные механизмы», «Челны-Хлеб», «ЭР-Телеком Холдинг».

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