Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы в Пенсильвании

Президент США Дональд Трамп считает, что выиграл выборы в штате Пенсильвания, так как его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

Команда действующего президента Дональда Трампа заявила, что участники избирательной комиссии запрещали наблюдателям приближаться к обрабатывающим бюллетени ближе чем на 25 футов (7,6 м).

700,000 ballots were not allowed to be viewed in Philadelphia and Pittsburgh which means, based on our great Constitution, we win the State of Pennsylvania!