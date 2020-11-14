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Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы в Пенсильвании

08:17, 14.11.2020
Дональд Трамп уверен, что выиграл выборы в Пенсильвании
Фото: kremlin.ru

Президент США Дональд Трамп считает, что выиграл выборы в штате Пенсильвания, так как его сторонников не допустили к просмотру 700 тыс. бюллетеней.

Команда действующего президента Дональда Трампа заявила, что участники избирательной комиссии запрещали наблюдателям приближаться к обрабатывающим бюллетени ближе чем на 25 футов (7,6 м).

«Не было доступа к просмотру 700 тысяч бюллетеней в Филадельфии и Питтсбурге, что означает, на основании нашей великой Конституции, что мы выигрываем штат Пенсильвания», — написал Трамп.

Выборы президента США состоялись 3 ноября. Спустя четыре дня Джо Байден объявил о победе на выборах. Официальные результаты выборов появятся в декабре.

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