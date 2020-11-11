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При строительстве дороги в Уфе найден «клад»

08:36, 11.11.2020 1
При строительстве дороги в Уфе найден «клад»
Фото: из личной страницы Радия Хабирова

При строительстве дороги в Уфе обнаружены археологические ценности. Об этом сообщил глава республики Радий Хабиров.

Фото: с личной страницы Радия Хабирова

«Я думал, такое только в кино бывает, — прямо у нас в Уфе, при строительстве Восточного выезда нашли «клад». Это ценнейшие памятники археологии эпохи неолита, бронзового века, средневековья (периода Великого переселения народов) и XVIII века», — написал Хабиров.

Фото: с личной страницы Радия Хабирова

Первые ценности здесь были обнаружены еще в 2017 году. Сейчас археологи завершают раскопки. Находки будут обработаны и переданы в Государственный музейный фонд России.

Фото: с личной страницы Радия Хабирова

«Что-то выделят и нашему Национальному музею, так что посмотрим, какие сокровища лежат у нас буквально под ногами», — заключил Хабиров.

Фото: с личной страницы Радия Хабирова
Общество Башкортостан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 09:11
    В смысле,что то выделят? В Масквабад все поедет,что ли?
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