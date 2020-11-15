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В соцсетях сообщили о крупном пожаре в Альметьевском районе

21:15, 15.11.2020
В соцсетях сообщили о крупном пожаре в Альметьевском районе
Фото: кадр видео из соцсети

В поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе Татарстана в эти минуты спасатели тушат серьезные пожар на улице Тельмана. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

Судя по кадрам, пожар произошел в частном секторе. Предположительно, загорелась баня или другая хозяйственная постройка.

На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее в казанском поселке Аракчино сгорел частный дом.

Общество Татарстан
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