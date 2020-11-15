В соцсетях сообщили о крупном пожаре в Альметьевском районе

Фото: кадр видео из соцсети

В поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе Татарстана в эти минуты спасатели тушат серьезные пожар на улице Тельмана. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.

Судя по кадрам, пожар произошел в частном секторе. Предположительно, загорелась баня или другая хозяйственная постройка.

На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.

Ранее в казанском поселке Аракчино сгорел частный дом.

