В соцсетях сообщили о крупном пожаре в Альметьевском районе
В поселке Нижняя Мактама в Альметьевском районе Татарстана в эти минуты спасатели тушат серьезные пожар на улице Тельмана. Видео с места опубликовали пользователи соцсетей.
Судя по кадрам, пожар произошел в частном секторе. Предположительно, загорелась баня или другая хозяйственная постройка.
На месте работают сотрудники МЧС. Информации о пострадавших нет.
Ранее в казанском поселке Аракчино сгорел частный дом.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым