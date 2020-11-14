Еще два татарстанца умерли от коронавируса

Сегодня в Татарстане подтвердились еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб РТ.

От инфекции скончались 62-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они были госпитализированы в госпиталь с пневмонией. У обоих имелись хронические заболевания.

Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.

Таким образом, в Татарстане зарегистрирован 121 случай смерти от COVID-19.