Еще два татарстанца умерли от коронавируса
Сегодня в Татарстане подтвердились еще два летальных случая от коронавирусной инфекции. Об этом сообщает оперштаб РТ.
От инфекции скончались 62-летний мужчина и 36-летняя женщина. Они были госпитализированы в госпиталь с пневмонией. У обоих имелись хронические заболевания.
Причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы. Вирус идентифицирован.
Таким образом, в Татарстане зарегистрирован 121 случай смерти от COVID-19.Общество Татарстан
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