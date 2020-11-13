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На Вятке, Волге и Каме завершается навигация маломерных судов

17:49, 13.11.2020
На Вятке, Волге и Каме завершается навигация маломерных судов
Фото: Главное управление МЧС России по РТ

Инспекторы ГИМС требуют завершить навигацию маломерных судов на Вятке. В ближайшее время завершится и навигация маломерных судов по Волге и Каме, сообщает Главное управление МЧС России по Татарстану.

Навигация прекращается из-за погодных условий, которые в осенне-зимний период сопровождаются усилением ветра и мокрым снегом, а еще метелями с образованием наледи. Минимальная температура воды тоже повышает риск происшествий на водоемах.

В августе сообщалось о введении запрета на движение маломерных судов в акватории Казанки из-за действующих мероприятий.

Общество Татарстан
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