СМИ: экс-гендиректору зарегистрированной в Татарстане авиакомпании проломили голову

Фото: wikipedia.org / Igor Bubin

В Москве на улице Васильцовский Стан в ночь на 14 ноября неизвестные напали на мужчину, проломили ему голову бейсбольной битой и скрылись. Пострадавший — в реанимации. Сегодня утром телеканал РЕН ТВ сообщил, что на Васильцовском Стане избили Андрея Лайко, который с 2017 года был генеральным директором обанкротившейся авиакомпании «ВИМ-Авиа».

В пресс-службе московского главка МВД ТАСС сообщили: «Неизвестные нанесли мужчине 1990 года рождения травму головы тяжелым предметом и скрылись. Пострадавший доставлен в реанимацию в тяжелом состоянии, у него диагностированы открытая черепно-мозговая и лицевая травма, перелом челюсти и ряд других повреждений». Уже возбуждено уголовное дело, но столичные полицейские пока не подтвердили, что в реанимации находится именно Андрей Лайко.

Напомним, обанкротившаяся авиакомпания «ВИМ-Авиа» была зарегистрирована на территории Татарстана, принадлежала Светлане и Рашиду Мурсекаевым. Деятельность ее прекратилась осенью 2017 года из-за долгов. До сих пор продолжаются судебные процессы против предшественника Лайко — Александра Кочнева и главбуха компании Екатерины Пантелеевой рассматривается уголовное дело (им вменяется мошенничество).



В конце октября авиакомпания выставила на торги два «Боинга».