«ВИМ-Авиа» выставила на торги два Boeing-757-200

Фото: wikipedia.org / Igor Bubin

Авиакомпания «ВИМ-Авиа» выставила на торги два самолета Boeing-757-200. Лайнеры выставлены отдельными лотами.

Как сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на арбитражного управляющего, стоимость одного самолета составляет 756,9 млн рублей, цена второго — 259,6 млн рублей. При этом первый авиалайнер находится в залоге у ООО «РНГО».

Сейчас самолеты находятся на хранении аэропорту Жуковский в Подмосковье. Заявки на участие в аукционе принимаются с 26 октября по 30 ноября. Торги пройдут 4 декабря.

Ранее ООО «Авиакомпания «ВИМ-Авиа» подала заявление о банкротстве своего бывшего владельца Рашида Мурсекаева и его супруги — Светланы Мурсекаевой.

