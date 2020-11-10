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В Татарстане не будут снижать финансирование капремонта в 2021 году

19:56, 10.11.2020 2
В Татарстане не будут снижать финансирование капремонта в 2021 году
Фото: kzn.ru

В Татарстане не будут снижать финансирование капитального ремонта в 2021 году. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Президентом Республики Татарстан, несмотря на сложности доходной части бюджета, принято решение о продолжении реализации всех программ капремонта в 2021 году», — цитируют Фролова «Вести.Татарстан».

Фото: kzn.ru

По словам спикера, в будущем году финансирование реализации программ капитального ремонта будет не меньше, чем в этом году.

Ранее сообщалось, что в Татарстане почти завершили капремонт многоквартирных домов.

Общество Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 20:01
    помянем леонида ильича,царство ему небесное.
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  • Анонимно 20:31
    И Хрущева с его программным выступлением про коммунизм к 1980 году тоже помним. И живем в нём. Денег вполне хватит, если ремонт проводить как в д.51 по ул.Мира Казани.
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