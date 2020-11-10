В Татарстане не будут снижать финансирование капремонта в 2021 году

В Татарстане не будут снижать финансирование капитального ремонта в 2021 году. Об этом заявил первый замминистра строительства, архитектуры и ЖКХ РТ Алексей Фролов.

«Президентом Республики Татарстан, несмотря на сложности доходной части бюджета, принято решение о продолжении реализации всех программ капремонта в 2021 году», — цитируют Фролова «Вести.Татарстан».

Фото: kzn.ru

По словам спикера, в будущем году финансирование реализации программ капитального ремонта будет не меньше, чем в этом году.



Ранее сообщалось, что в Татарстане почти завершили капремонт многоквартирных домов.

