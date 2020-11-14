Пандемия незначительно повлияла на рост краж денег с банковских карт — МВД Татарстана

Пандемия коронавируса незначительно повлияла на рост краж денег с банковских карт. Об этом заявил начальник отдела по раскрытию мошенничеств МВД РТ Эдуард Габдрахманов.

По его словам, несмотря на то, что люди стали чаще сталкиваться с киберпреступлениями, пандемия имеет к этому лишь косвенное отношение, так как цифровизация началась задолго до кризиса.

«Сейчас мы фиксируем 60-процентный рост этих преступлений, и основная причина этого, что общество все больше погружается в «цифру». С одной стороны, это облегчает жизнь, а с другой, предоставляет большое поле для преступной деятельности», — сказал Габдрахманов в интервью Андрею Кузьмину.



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